फरहान अख्तर बने एम्पोरियो अरमानी के ब्रांड एंबेसडर, तारीफ में कही ये बात
मनोरंजन
हाल ही में फरहान अख्तर को भारत में एम्पोरियो अरमानी वॉचेज का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। लग्जरी ब्रांड का कहना है कि फरहान की बहुमुखी प्रतिभा और उनका अनूठा अंदाज उनके ब्रांड के लिए बिल्कुल सटीक बैठते हैं।
फिल्म, संगीत और मनोरंजन की दुनिया से जुड़े होने के साथ-साथ, खेलों में भी उनकी रुचि है। यह सब ब्रांड के कलेक्शन में एक नई ताजगी भर देता है।
फरहान ने की एम्पोरियो की तारीफ
फरहान ने बताया कि उन्हें एम्पोरियो का वो अंदाज बहुत भाता है कि कैसे वो समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन अपनी पहचान कभी नहीं खोता।
फरहान कहते हैं कि इस खूबी से वे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इस साझेदारी का मकसद भारत के उन युवाओं तक पहुंचना है, जो आधुनिक स्टाइल और खुद को नए तरीकों से दिखाने का शौक रखते हैं।
फरहान के जुड़ने से ब्रांड नए लोगों तक आसानी से पहुंच पाएगा।