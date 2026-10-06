फरहान अख्तर बने एम्पोरियो अरमानी के ब्रांड एंबेसडर, तारीफ में कही ये बात

फरहान ने बताया कि उन्हें एम्पोरियो का वो अंदाज बहुत भाता है कि कैसे वो समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन अपनी पहचान कभी नहीं खोता।

फरहान कहते हैं कि इस खूबी से वे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इस साझेदारी का मकसद भारत के उन युवाओं तक पहुंचना है, जो आधुनिक स्टाइल और खुद को नए तरीकों से दिखाने का शौक रखते हैं।

फरहान के जुड़ने से ब्रांड नए लोगों तक आसानी से पहुंच पाएगा।