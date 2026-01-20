फराह खान बोलीं- फिल्म बनाऊंगी तो सिर्फ शाहरुख खान के साथ, वरना इंतजार करूंगी
क्या है खबर?
फराह खान कई साल से फिल्म निर्देशन की दुनिया से दूर हैं। उनका अधिकतर वक्त यूट्यूब और व्लॉग बनाने पर केंद्रित हो चुका है। एक वक्त था जब उन्होंने 'ओम शांति ओम', 'हैप्पी न्यू ईयर' और 'तीस मार खान' जैसी कई फिल्में बनाईं और लोगों की वाहवाही बटोरी। फैंस चाहते हैं फराह निर्देशन में दोबारा वापसी करें लेकिन हालिया बातचीत में उन्हाेंने साफ कह दिया है कि फिल्म डायरेक्ट करेंगी तो सिर्फ शाहरुख खान के साथ, वरना इंतजार करती रहेंगी।
वापसी
2026 के आखिर में निर्देशक के तौर पर वापसी कर सकती हैं फराह
फराह अपने नए व्लॉग के लिए नकुल मेहता के घर पहुंची। इस दौरान उन्होंने अभिनेता द्वारा फिल्मों में वापसी के सवाल पर कहा कि वह 2026 के आखिर में लौट सकती हैं। फराह ने कहा, "अभी बनाऊंगी मैं! अभी बच्चे चले जाएंगे ना कॉलेज फिर बनाऊंगी! इंटरनेट पर 'वापस आओ फराह खान' नाम से एक पूरी याचिका चल रही है! मुझे लगता है कि अब समय है, मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक मैं शुरू कर दूंगी।"
फिल्में
शाहरुख खान के साथ फिल्म करना चाहती हैं फराह
फराह ने मजाकिया लहजे में बताया कि वह यूट्यूब इसलिए नहीं छोड़ रहीं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की फीस भरनी है! जब नकुल ने पूछा कि क्या यूट्यूब उनकी फिल्में प्राेड्यूस करेगा तो फराह ने कहा, "अगर मैं (अपनी फिल्म डायरेक्ट) करती हूं, तो शाहरुख के साथ करूंगी! नहीं तो, मैं इंतजार करूंगी और यूट्यूब पर काम करूंगी।" फराह ने आखिरी बार शाहरुख अभिनीत फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' का निर्देशन किया था जो साल 2014 में रिलीज हुई थी।