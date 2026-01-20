फराह खान ने शाहरुख खान के साथ फिल्म करने की बात कही

फराह खान बोलीं- फिल्म बनाऊंगी तो सिर्फ शाहरुख खान के साथ, वरना इंतजार करूंगी

लेखन ज्योति सिंह 11:34 am Jan 20, 202611:34 am

क्या है खबर?

फराह खान कई साल से फिल्म निर्देशन की दुनिया से दूर हैं। उनका अधिकतर वक्त यूट्यूब और व्लॉग बनाने पर केंद्रित हो चुका है। एक वक्त था जब उन्होंने 'ओम शांति ओम', 'हैप्पी न्यू ईयर' और 'तीस मार खान' जैसी कई फिल्में बनाईं और लोगों की वाहवाही बटोरी। फैंस चाहते हैं फराह निर्देशन में दोबारा वापसी करें लेकिन हालिया बातचीत में उन्हाेंने साफ कह दिया है कि फिल्म डायरेक्ट करेंगी तो सिर्फ शाहरुख खान के साथ, वरना इंतजार करती रहेंगी।