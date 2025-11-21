फराह खान यूट्यूब से करती हैं खूब कमाई, बोलीं- पूरे करियर में इतना पैसा नहीं कमाया

फराह खान यूट्यूब पर करती हैं खूब कमाई (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@farahkhankunder)

लेखन ज्योति सिंह 02:15 pm Nov 21, 202502:15 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की मशहूर शख्सियत फराह खान सफल कोरियोग्राफर, निर्देशन और निर्माता-लेखक हैं। पिछले कुछ साल से वह कंटेंट की दुनिया में खूब नाम कमा रही हैं। उनके व्लॉग लोगों को बेहद पसंद आते हैं। दिलचस्प बात ये है कि फराह के व्लॉग ने उनके रसोइये, दिलीप को भी मशहूर बना दिया है। हालिया बातचीत में उन्होंने खुलासा किया है कि यूट्यूब पर सिल्वर प्ले बटन हासिल करने के अलावा, वह व्लाॅग के जरिए खूब कमाई कर रही हैं।