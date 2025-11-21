फराह खान यूट्यूब से करती हैं खूब कमाई, बोलीं- पूरे करियर में इतना पैसा नहीं कमाया
क्या है खबर?
बॉलीवुड की मशहूर शख्सियत फराह खान सफल कोरियोग्राफर, निर्देशन और निर्माता-लेखक हैं। पिछले कुछ साल से वह कंटेंट की दुनिया में खूब नाम कमा रही हैं। उनके व्लॉग लोगों को बेहद पसंद आते हैं। दिलचस्प बात ये है कि फराह के व्लॉग ने उनके रसोइये, दिलीप को भी मशहूर बना दिया है। हालिया बातचीत में उन्होंने खुलासा किया है कि यूट्यूब पर सिल्वर प्ले बटन हासिल करने के अलावा, वह व्लाॅग के जरिए खूब कमाई कर रही हैं।
कमाई
फराह ने अपनी कमाई पर बात की
अभिनेत्री सोहा अली खान के पॉडकास्ट में फराह ने बताया कि व्लॉग के लिए वह खाने से जुड़ा कुछ बनाना चाहती थीं। उन्होंने अपने रसोइये दिलीप को शामिल किया और व्लॉग के लिए उसे कुछ पंचलाइन दी। जब फराह से उनकी यूट्यूब कमाई पूछी गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि ये 'बहुत ज्यादा' है। फराह ने कहा, "अपने पूरे करियर में, शायद एक साल में, मैंने इतना पैसा नहीं कमाया है, भले ही मैंने इतनी सारी फिल्में निर्देशित की हों।"
व्लॉग
जानिए फराह के व्लॉग के बारे में
फराह ने रसोइये दिलीप के साथ, यूट्यूब पर व्लॉग बनाना 2024 में शुरू किया था। इस व्लॉग में, वह मशहूर सितारों के घर जाती हैं और उनके किचन में खाने से जुड़े नए-नए पकवान बनाती हैं। खाना बनाने के अलावा, फराह उन सितारों के आलीशान घर का दौरा करते हुए अपने प्रशंसकों को इसका दीदार कराती हैं। फराह ने खुलासा किया कि जब से उन्होंने व्लॉग बनाना शुरू किया है, उन्होंने दिलीप की पगार में इजाफा कर दिया है।