'रामायण' के गाने 'जुड़ी जोड़ी' पर घमासान, श्रेया घोषाल और चिन्मयी श्रीपदा के फैंसे आमने-सामने
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' का नया गाना 'जुड़ी जोड़ी' इन दिनों चर्चा में है। इस गाने के स्टूडियो वर्जन को श्रेया घोषाल ने गाया है, जबकि गायिका चिन्मयी श्रीपदा की लाइव परफॉर्मेंस भी लोगों का ध्यान खींच रही है। सोशल मीडिया पर फैंस दोनों वर्जन की तुलना कर रहे हैं। फिल्म में ये गाना राम और सीता के वरमाला समारोह के दौरान दिखाया गया है। इसके संगीत और खूबसूरत दृश्यों को दर्शकों की सराहना मिल रही है।
श्रेया घोषाल और चिन्मयी में किसे पसंद कर रहे फैंस?
श्रेया घोषाल के प्रशंसक उनके लोक संगीत से जुड़े अंदाज और गायकी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं चिन्मयी श्रीपदा के समर्थकों को उनका लाइव वर्जन ज्यादा स्वाभाविक और भावुक लग रहा है। दोनों गायिकाओं के वर्जन को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ी हुई है। इस बहस के बीच एआर रहमान के संगीत को लेकर भी श्रोताओं की अलग-अलग राय सामने आ रही है। रणबीर कपूर और साई पल्लवी अभिनीत 'रामायण' को लेकर दर्शकों में पहले से ही काफी उत्सुकता है।
'रामायण' का पहला भाग इस दिन होगा रिलीज
फिल्म 'रामायण' 2 भागों में रिलीज होगी। इसका पहला भाग 5 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगा। करीब 4,000 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल और रवि दुबे जैसे कलाकार नजर आएंगे। बड़े बजट और शानदार कलाकारों के चलते फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है।