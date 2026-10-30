'रामायण' के गाने 'जुड़ी जोड़ी' पर घमासान, श्रेया घोषाल और चिन्मयी श्रीपदा के फैंसे आमने-सामने

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' का नया गाना 'जुड़ी जोड़ी' इन दिनों चर्चा में है। इस गाने के स्टूडियो वर्जन को श्रेया घोषाल ने गाया है, जबकि गायिका चिन्मयी श्रीपदा की लाइव परफॉर्मेंस भी लोगों का ध्यान खींच रही है। सोशल मीडिया पर फैंस दोनों वर्जन की तुलना कर रहे हैं। फिल्म में ये गाना राम और सीता के वरमाला समारोह के दौरान दिखाया गया है। इसके संगीत और खूबसूरत दृश्यों को दर्शकों की सराहना मिल रही है।