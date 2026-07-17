अजय देवगन के 'धमाल 4' के VFX को देख ट्रोलर्स बोले- ये तो पानी का पुतला है

'धमाल 4' का एक नया क्लिप सामने आया है, जिसमें अजय देवगन समुद्र से निकलते हुए 2 व्हेल पर सवार दिख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस विजुअल को देखकर लोग इंप्रेस नहीं हुए।

कई लोगों ने इस विजुअल को 'पानी में तैरता हुआ पुतला' कहा और बैकग्राउंड में 'बेला सियाओ' गाने के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए।

कुछ यूजर्स ने तो यह भी पूछा कि आखिर अजय की अपनी VFX कंपनी ने इस दृश्य की क्वालिटी को बेहतर क्यों नहीं किया।