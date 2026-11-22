माइली साइरस ने मैक्स मोरंडो से की शादी

माइली साइरस ने बॉयफ्रेंड मैक्स मोरंडो से रचाई शादी, निजी समारोह की तस्वीरें हुईं वायरल

लेखन सयाली 12:27 pm Nov 22, 202612:27 pm

क्या है खबर?

मशहूर गायिका माइली साइरस शादी के बंधन में बंध गई हैं। उन्होंने कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग्स में अपने निजी आवास पर संगीतकार मैक्स मोरंडो से शादी रचाई, जो लंबे समय से उनके बॉयफ्रेंड रहे हैं। इस जोड़े ने अपने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में एक-दूसरे से शादी की कसमें खाईं। गायिका की शादी की तस्वीरें शनिवार को सामने आईं, जिन्हें प्रशंसक जमकर साझा कर रहे हैं। माइली ने अभी तक सोशल मीडिया पर कोई आधिकारिक पोस्ट नहीं किया है।