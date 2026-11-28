फैसल मलिक ने बताया कि रावण के कुंभकरण के हाथ पर चलने जैसे मुश्किल सीन को बेहतर बनाने के लिए अलग से शूट किया गया था। उन्होंने कहा कि फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स पर हजारों लोगों ने मेहनत की है। इनमें विदेशी टीमें भी शामिल थीं। एक ही सीन को बेहतर बनाने के लिए कई टीमें कई दिनों और महीनों तक काम करती हैं। फैसल के मुताबिक, ऐसे में ये कह देना आसान है कि फिल्म के दृश्य AI से बने हैं, लेकिन लोगों को CGI और AI का अंतर समझना चाहिए।