आमिर खान के भाई फैसल खान का सरेआम माफीनामा, परिवार से बोले- हद से ज्यादा बोल गया था

सरकारी अस्पताल ने फैसल को मानसिक रूप से पाया स्वस्थ

फैसल ने 2007 के उन पुराने आरोपों पर भी बात की, जब उनके परिवार ने उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताया था। यह विवाद इतना बढ़ा था कि मामला अदालत तक जा पहुंचा।

उन्होंने बताया कि एक सरकारी अस्पताल ने उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ पाया था, भले ही उनके कुछ रिश्तेदारों की सोच इससे अलग थी।

हालांकि, परिवार में अभी भी इस मुद्दे पर मिली-जुली राय है, लेकिन फैसल को उम्मीद है कि इतने सालों की दूरी के बाद अब वे आपस में विश्वास दोबारा कायम कर पाएंगे और फिर से जुड़ सकेंगे।