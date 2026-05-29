जानिए कब और कहां देख सकते हैं
IMDb पर 8.9 रेटिंग पाने वाली फिल्म 'फेसेस'?
मनोरंजन
नीलेश ई.के. की साइकोलॉजिकल थ्रिलर 'फेसेस' 29 मई, 2026 से सन एनएक्सटी (Sun NXT) पर देखने के लिए उपलब्ध होगी।
इस फिल्म में, हन्ना रेजी कोशी, नित्या का किरदार निभा रही हैं। एक गैस धमाके के बाद नित्या की दुनिया उलट-पुलट हो जाती है और उसे PTSD के साथ-साथ याददाश्त कमजोर होने की समस्या भी हो जाती है।
यह फिल्म असल में मलयालम में बनी थी, लेकिन अब दर्शक इसे तमिल में भी देख पाएंगे।
IMDb पर 'फेसेस' को मिली कितनी रेटिंग
नित्या के लिए तब हालात और भी पेचीदा हो जाते हैं, जब उसे अपने लापता प्रेमी माइकल का चेहरा किसी भी पुरुष में दिखने लगता है। जैसे-जैसे वह इस मामले की गहराई से जांच करती है, उसे एक खतरनाक साजिश का पता चलता है, जो उसी गैस धमाके से जुड़ी है।
फिल्म में कलेश रामानंदन भी अहम भूमिका में हैं और इसका संगीत गोपी सुंदर ने दिया है। फिल्म को IMDb पर 8.9 की शानदार रेटिंग मिली है।