जानिए कब और कहां देख सकते हैं IMDb पर 8.9 रेटिंग पाने वाली फिल्म 'फेसेस'? 

IMDb पर 'फेसेस' को मिली कितनी रेटिंग

नित्या के लिए तब हालात और भी पेचीदा हो जाते हैं, जब उसे अपने लापता प्रेमी माइकल का चेहरा किसी भी पुरुष में दिखने लगता है। जैसे-जैसे वह इस मामले की गहराई से जांच करती है, उसे एक खतरनाक साजिश का पता चलता है, जो उसी गैस धमाके से जुड़ी है।

फिल्म में कलेश रामानंदन भी अहम भूमिका में हैं और इसका संगीत गोपी सुंदर ने दिया है। फिल्म को IMDb पर 8.9 की शानदार रेटिंग मिली है।