अभिनेता एरिक डेन का 53 साल में निधन

'यूफोरिया' के कैल जैकब्स उर्फ एरिक डेन का निधन, इस बीमारी से जूझ रहे थे अभिनेता

लेखन ज्योति सिंह 09:39 am Feb 20, 202609:39 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड सिनेमा से दिल तोड़ने वाली खबर आई है जिससे हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई। 'यूफोरिया' में कैल जैकब्स और 'ग्रेज एनाटॉमी' में डॉक्टर मार्क स्लोन का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता एरिक डेन 53 साल की उम्र में निधन हो गया है। पीपुल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस दुखद खबर की पुष्टि अभिनेता के परिवार की ओर से की गई है। बताया जाता है कि डेन ने 19 फरवरी की दोपहर को अपनी आखिरी सांस ली।