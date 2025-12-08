धर्मेंद्र के लिए ईशा देओल ने साझा किया भावुक पोस्ट, लिखा- हम हमेशा साथ हैं पापा
क्या है खबर?
बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था। अपने 90वें जन्मदिन से कुछ हफ्ते पहले दिग्गज अभिनेता इस दुनिया काे छोड़ गए। इस सदमे से उनके चाहने वाले अब तक उबर नहीं सके हैं। 8 दिसंबर को धर्मेंद्र के जन्मदिन के पर ईशा देओल ने अपने पिता के लिए भावुक संदेश साझा किया है। अभिनेत्री ने बताया कि वह अपने पिता का प्यार उनके प्रशंसकों तक पहुंचाने का वादा करती हैं।
याद
पिता धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुईं ईशा
अभिनेत्री ने लिखा, 'मेरे प्यारे पापा के लिए। हमारा समझौता, सबसे मजबूत बंधन। "हम" हमारी पूरी जिंदगी में, सभी लोकों में और उससे परे भी... हम हमेशा साथ हैं पापा। चाहे स्वर्ग हो या धरती। हम एक हैं। अभी के लिए मैंने बहुत कोमलता से, सावधानी से और अनमोल रूप से आपको अपने दिल में बसाया है... आपने मुझे अपनी बेटी के रूप में जो दिया है, उसे किसी और से बदला या मेल नहीं किया जा सकता है।'
वादा
प्रशंसकों तक प्यार पहुंचाने का किया वादा
ईशा ने आगे लिखा, 'मैं आपका प्यार उन लाखों लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी जो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं करता हूं। आई लव यू पापा। आपकी प्यारी बेटी, आपकी ईशा, आपकी बिट्टू।' बता दें कि धर्मेंद्र काफी वक्त से बीमार चल रहे थे जिसके चलते उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 24 नवंबर की सुबह को, अभिनेता का जुहू स्थित अपने घर पर निधन हो गया था।