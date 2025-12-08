धर्मेंद्र के लिए ईशा देओल का भावुक पोस्ट

धर्मेंद्र के लिए ईशा देओल ने साझा किया भावुक पोस्ट, लिखा- हम हमेशा साथ हैं पापा

लेखन ज्योति सिंह 09:36 am Dec 08, 202509:36 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था। अपने 90वें जन्मदिन से कुछ हफ्ते पहले दिग्गज अभिनेता इस दुनिया काे छोड़ गए। इस सदमे से उनके चाहने वाले अब तक उबर नहीं सके हैं। 8 दिसंबर को धर्मेंद्र के जन्मदिन के पर ईशा देओल ने अपने पिता के लिए भावुक संदेश साझा किया है। अभिनेत्री ने बताया कि वह अपने पिता का प्यार उनके प्रशंसकों तक पहुंचाने का वादा करती हैं।