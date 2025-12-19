ईशा देओल को रह-रहकर सता रही पिता धर्मेंद्र की याद, लिखा- मैं कभी उबर नहीं पाऊंगी
क्या है खबर?
बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र के निधन से उनका परिवार सदमे में है। अभिनेता की लाडली बेटी, ईशा देओल बुरी तरह टूट चुकी हैं। उनका कहना है कि वह अपने दिवंगत पिता को कभी नहीं भुला पाएंगी। वह इस दुख से कभी नहीं उबर सकेंगी। ईशा ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा किया है जिसमें पिता को खोने का उनका दर्द साफ झलक रहा है। धर्मेंद्र का निधन पिछले महीने 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में हुआ था।
दर्द
पिता को खोने से दर्द में हैं ईशा
अभिनेत्री ने पोस्ट में लिखा, 'मैंने कुछ काम लंबे समय से रोके थे। आने वाले समय में साझा करूंगी। कृपया मुझे एक इंसान के तौर पर, खासकर बेटी के तौर पर समझें जो अपने पिता को खोने के गम से उबर नहीं पा रही है। यह ऐसा दुख है जिससे कभी नहीं उबर सकूंगी। मेरी मर्जी चलती तो मैं इंटरनेट से दूर रहती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।' दरअसल, ईशा पर फोटोशूट और विज्ञापनों को लेकर पहले से प्रतिबद्धताएं हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
December 19, 2025