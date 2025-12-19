ईशा देओल ने साझा किया भावुक पोस्ट

ईशा देओल को रह-रहकर सता रही पिता धर्मेंद्र की याद, लिखा- मैं कभी उबर नहीं पाऊंगी

लेखन ज्योति सिंह 04:37 pm Dec 19, 202504:37 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र के निधन से उनका परिवार सदमे में है। अभिनेता की लाडली बेटी, ईशा देओल बुरी तरह टूट चुकी हैं। उनका कहना है कि वह अपने दिवंगत पिता को कभी नहीं भुला पाएंगी। वह इस दुख से कभी नहीं उबर सकेंगी। ईशा ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा किया है जिसमें पिता को खोने का उनका दर्द साफ झलक रहा है। धर्मेंद्र का निधन पिछले महीने 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में हुआ था।