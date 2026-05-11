अभिनेत्री ईशा देओल देओल डिजाइन करेंगी लग्जरी विला, इस कंपनी से मिलाया हाथ

HoABL का डिजाइन विजन और 5 राज्यों में उसकी मौजूदगी

HoABL के CEO समुज्जल घोष बताते हैं कि उनका मकसद डिजाइन के जरिए 'भावनाओं, निजी पहचान और अपनेपन की गहरी भावना' जगाना है। HoABL ने अपनी डिजिटल-फर्स्ट बिक्री और 5 राज्यों में फैली संपत्तियों से पहले ही अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बेहतर कनेक्टिविटी और बदलती लाइफस्टाइल के चलते अलीबाग दूसरा घर बनाने के लिए एक पसंदीदा जगह बन रहा है। इस चलन को देखते हुए, मुंबई के पास अपने सपनों का ठिकाना ढूंढ रहे लोगों के लिए यह प्रोजेक्ट एकदम सही है।