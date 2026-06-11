एरोस ने किया धमाका, कहा- 6 मशहूर फिल्मों के बनेंगे सीक्वल; AI ब्रह्मांड से बदलेगा बॉलीवुड

एरोस ने लॉन्च की ये चीजें

'हीरामंडी' की निर्मिता मिताक्षरा कुमार 'तनु वेड्स मनु- द नेक्स्ट चैप्टर' का निर्देशन करेंगी।

हालांकि, अभी कलाकारों का चयन नहीं हुआ है। एरोस ने 'ब्रह्मांड' नाम से एक AI पावर्ड पौराणिक दुनिया की भी घोषणा की है, जिसमें 'महाभारत 5000 AD' जैसे टाइटल देखने को मिलेंगे।

साथ ही, 'एरोस रीमास्टर्ड' भी पेश किया गया है, जो 'कोचादैयां' जैसी पुरानी क्लासिक फिल्मों को नए रूप में दर्शकों के सामने लाएगा।

चेयरमैन किशोर लुल्ला ने बताया कि इन सभी फिल्मों का मकसद पुरानी और नई दोनों तरह की कहानियों को मिलाकर दर्शकों को मनोरंजन का एक अनोखा अनुभव देना है।