एनवेंट की नई पहल, 'एनवेंट म्यूजिक लैब' के जरिए अपनी मौलिक रचनाएं दुनिया को दिखा सकेंगे भारतीय कलाकार
देशभर के उभरते कलाकारों के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है। एनवेंट ने हाल ही में 'एनवेंट म्यूजिक लैब' नाम से एक नया और अनोखा मंच पेश किया है। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य मकसद पूरे भारत के सिंगर्स, म्यूजिशियंस, डीजे, डांसर्स और परफॉर्मर्स की नई प्रतिभाओं को पहचान दिलाना है। इस मंच के जरिए कलाकार अपनी मौलिक रचनाओं और शानदार परफॉर्मेंस को दुनिया के सामने पेश कर सकेंगे। इसके अलावा, यह अनोखा प्लेटफॉर्म कलाकारों को लाइव और ऑनलाइन इवेंट्स के जरिए सीधे अपने फैंस से जुड़ने का एक शानदार जरिया भी देगा।
आवेदन प्रक्रिया शुरू, रचनाकारों के पास रहेंगे पूरे अधिकार
इस प्लेटफॉर्म पर कलाकार अपने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जिस पर उनका पूरा मालिकाना हक रहेगा। अच्छे कंटेंट को कंपनी पूरा समर्थन देगी और कलाकारों के वीडियो के लिए एक खास यूट्यूब चैनल भी बनाया जाएगा। हर महीने सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स को पुरस्कार मिलेंगे और उन्हें लाइव कॉन्सर्ट्स व डिजिटल शोज में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा।
कंपनी की COO रोहिणी आहलूवालिया ने कहा, "भारत में छिपे हुए टैलेंट को सही मंच, पहचान और सपोर्ट देने के लिए ही हमने 'एनवेंट म्यूजिक लैब' की शुरुआत की है ताकि उनका हुनर सही दर्शकों तक पहुंचे।" इस सुनहरे मौके के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं।"