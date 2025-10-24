इमरान हाशमी इस दिन से शुरू करेंगे 'हक' की लड़ाई, फिल्म से बाहर आई ये तस्वीरें

लेखन ज्योति सिंह 08:00 pm Oct 24, 202508:00 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी और यामी गौतम की आगामी फिल्म 'हक' के टीजर को साकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। अब ये फिल्म सिनेमाघरों में धूम मचाने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने लोगों की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए फिल्म से इमरान और यामी का नया पोस्टर लुक जारी कर दिया है। सुपर्ण वर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म की रिलीज तारीख और ट्रेलर पर अपडेट भी जारी कर दिया गया है। आइए जानें कि ये फिल्म कब रिलीज होगी।