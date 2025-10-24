इमरान हाशमी इस दिन से शुरू करेंगे 'हक' की लड़ाई, फिल्म से बाहर आई ये तस्वीरें

इमरान हाशमी इस दिन से शुरू करेंगे 'हक' की लड़ाई, फिल्म से बाहर आई ये तस्वीरें
बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी और यामी गौतम की आगामी फिल्म 'हक' के टीजर को साकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। अब ये फिल्म सिनेमाघरों में धूम मचाने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने लोगों की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए फिल्म से इमरान और यामी का नया पोस्टर लुक जारी कर दिया है। सुपर्ण वर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म की रिलीज तारीख और ट्रेलर पर अपडेट भी जारी कर दिया गया है। आइए जानें कि ये फिल्म कब रिलीज होगी।
फिल्म 'हक' के पोस्टर में यामी का किरदार अपनी गरिमा और अधिकारों के लिए लड़ती एक महिला को दर्शाता है। वहीं इमरान का किरदार कानून व्यवस्था और जमीर के बीच फंसे एक पुरुष को दिखाता है। पोस्टर जारी करते हुए लिखा, 'जब चुप रहना आसान था, तब वो खड़ी हो गई। जब सच असुविधाजनक था, तब वो लड़े।' 'हक' का ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है। फिलहाल यह फिल्म 7 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।
Two sides of justice. One truth that changed the nation.
#HAQ in cinemas 7th November.
She stood up when silence was easier.
He fought when truth was inconvenient.
#HAQ in cinemas 7th November.
@emraanhashmi @vartikasinghh #DanishHusain @ChadhaSheeba @aseemjh @Suparn @JungleePictures @vineetjaintimes #AmritaPandey #InsomniaMediaContent @VGDestinysChild… pic.twitter.com/qVRJ4xEUby