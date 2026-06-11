फिल्म के सेट से सामने आया वीडियो

हरिद्वार में इमरान हाशमी की फिल्म के सेट पर हुआ हंगामा, देखें वायरल वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 04:26 pm Jun 11, 202604:26 pm

क्या है खबर?

इमरान हाशमी इन दिनों आगामी परियोजना की शूटिंग के लिए उत्तराखंड में हैं। उनकी यह परियोजना कोई फिल्म है या फिर वेब सीरीज, इस बारे में अब तक आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि सेट से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें कुछ स्थानीय लोग हंगामा करते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि शूटिंग के दौरान इस्तेमाल किए गए एक साइनबोर्ड पर लोगों ने आपत्ति जताई है, जिसके चलते वहां बवाल मच गया।