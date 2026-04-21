'आवारापन 2' की रिलीज तारीख तय, इस दिन इमरान-दिशा 'लाहौर 1947' से भिड़ेंगे मनोरंजन Apr 21, 2026

फिल्म 'आवारापन 2' का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर है। ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। साल 2007 में आई सुपरहिट फिल्म 'आवारापन' का यह सीक्वल है। इस बार इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम के किरदार में नजर आएंगे और उनके साथ दिशा पटानी भी होंगी। यह संगीत से सजी एक प्रेम कहानी का अगला अध्याय है। पहले इसे अप्रैल में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन अब इसे स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले बड़े पर्दे पर लाने का फैसला किया गया है।