बॉक्स ऑफिस: इमरान हाशमी की 'हक' ने लगाई दहाड़, सोनाक्षी सिन्हा की 'जटाधरा' का बुरा हाल

बॉक्स ऑफिस: इमरान हाशमी की 'हक' ने लगाई दहाड़, सोनाक्षी सिन्हा की 'जटाधरा' का बुरा हाल
क्या है खबर?
अभिनेता इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' इस साल 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक रही है। दर्शकों को जितनी फिल्म की कहानी पसंद आई है, उतना इमरान और याम की जोड़ी को प्यार मिल रहा है। 7 नवंबर को रिलीज फिल्म ने पहले दिन उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं की, लेकिन वीकेंड का पूरा फायदा उठाया है। दूसरी तरफ, सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत 'जटाधरा' का रिलीज के तीसरे दिन भी बुरा हाल है।
हक
'हक' को वीकेंड का मिला फायदा
इंदौर के चर्चित शाह बानो केस से प्रेरित फिल्म 'हक' धीमे-धीमे ही सही, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश शुरू कर रही है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को 3.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। पहले दिन 1.75 करोड़ रुपये से ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म की कुल कमाई 8.85 करोड़ रुपये हो गई है। इमरान और यामी की फिल्म को वीकेंड का पूरा फायदा मिला है।
जटाधरा
'जटाधरा' का 3 दिन में बुरा हाल
सोनाक्षी, सुधीर बाबू और शिल्पा शिरोडकर अभिनीत फिल्म 'जटाधरा' इस साल की फ्लॉप फिल्म बनने की तरफ बढ़ रही है। 7 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म को वीकेंड पर भी दर्शक नहीं मिले हैं। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने पहले दिन 1.07 करोड़ और दूसरे दिन भी 1.07 करोड़ रुपये कमाए थे। तीसरे दिन 'जटाधरा' की कमाई धड़ाम हो गई। सिर्फ 99 लाख कमाते हुए इसने 3 दिन में कुल 3.13 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।