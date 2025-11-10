'हक' और 'जटाधरा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस: इमरान हाशमी की 'हक' ने लगाई दहाड़, सोनाक्षी सिन्हा की 'जटाधरा' का बुरा हाल

लेखन ज्योति सिंह 09:33 am Nov 10, 202509:33 am

क्या है खबर?

अभिनेता इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' इस साल 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक रही है। दर्शकों को जितनी फिल्म की कहानी पसंद आई है, उतना इमरान और याम की जोड़ी को प्यार मिल रहा है। 7 नवंबर को रिलीज फिल्म ने पहले दिन उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं की, लेकिन वीकेंड का पूरा फायदा उठाया है। दूसरी तरफ, सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत 'जटाधरा' का रिलीज के तीसरे दिन भी बुरा हाल है।