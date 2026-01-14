'आवारापन 2' लाने में क्यों लग गए 19 साल? इमरान हाशमी ने बताई ये वजह
क्या है खबर?
साल 2007 में रिलीज फिल्म 'आवारापन' से इमरान हाशमी ने खूब सफलता हासिल की थी। फिल्म का संगीत और गाने आज भी लोगों के बेहद करीब है जिसकी बदौलत इसने बॉलीवुड में कल्ट क्लासिक फिल्म का दर्जा हासिल किया। फिलहाल इसका सीक्वल लोगों के बीच उत्साह की वजह बना हुआ है। इसके जरिए अभिनेता अपने पुराने अंदाज में वापसी करने के लिए तैयार हैं। हालांकि सीक्वल आने में लंबा समय लगा है, जिसका कारण अभिनेता ने हालिया बातचीत में बताया।
बयान
'आवारापन 2' के लिए अच्छी कहानी का इंतजार कर रहे थे हाशमी
मैन्स वर्ल्ड इंडिया के साथ बातचीत में हाशमी ने 'आवारापन' और इसके सीक्वल के बीच लगने वाले लंबे समय पर बात की। उन्होंने कहा, "मैं लंबे समय से इसलिए रुका था क्योंकि सीक्वल पहली फिल्म के लेवल का होना चाहिए। मैं एक दमदार स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहा था।" उन्होंने बताया कि आखिरकार जब लेखक बिलाल सिद्दीकी एक दिलचस्प कहानी लेकर आए तो बात बन गई। हाशमी ने आगे कहा, "स्क्रिप्ट पढ़ते ही हमने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया।"
फिल्म
'आवारापन 2' इसी साल 2026 में रिलीज होने के लिए तैयार
'आवारापन 2' के प्रोडक्शन का काम चल रहा है। कुछ दिन पहले ही फिल्म के सेट से हाशमी का लंबे बाल वाला लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फिल्म के निर्देशन की कमान नितिन कक्कड़ संभाल रहे हैं, और निर्माता महेश भट्ट है। निर्माताओं ने फिल्म की शूटिंग के लिए बैंकॉक और थाईलैंड जैसी जगहों काे शामिल किया है। दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी भी 'आवारापन 2' का हिस्सा होंगी। यह फिल्म अप्रैल, 2026 में रिलीज की जाएगी।