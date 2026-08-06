'आवारापन 2' ट्रेलर: इस बार आशिक नहीं, तबाही बनकर लौटे इमरान हाशमी; शबाना आजमी ने चौंकाया

लेखन ज्योति सिंह 12:07 pm Aug 06, 202612:07 pm

क्या है खबर?

इमरान हाशमी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'आवारापन 2' का एक्शन थ्रिल से भरपूर ट्रेलर रिलीज हो गया है। पहले चर्चा थी कि फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अटकलों पर विराम लगाते ट्रेलर ने आकर लोगों को उत्साहित कर दिया। नितिन कक्कड़ द्वारा निर्देशित ये फिल्म 'शिवम पंडित' (इमरान) को दोबारा दर्शकों के सामने लाई है। हालांकि, ट्रेलर से साफ है कि अभिनेता इस बार प्यार में आशिक बनकर नहीं, बल्कि तबाही बनकर लौटे हैं।