इमरान हाशमी ने बताया किसकी वजह से बने 'सीरियल किसर', बोले- 20 सालों तक भुगते नतीजे

लेखन अंशिका शुक्ला 12:42 pm Nov 12, 202612:42 pm

क्या है खबर?

अभिनेता इमरान हाशमी फिल्म 'गनमास्टर G9' के जरिए एक बार फिर निर्देशक आदित्य दत्त के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि, अभिनेता को उनसे कुछ शिकायतें भी हैं। पुणे में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान इमरान ने अपने करियर के शुरुआती दौर और पर्दे पर बनी 'सीरियल किसर' की छवि पर खुलकर बात की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी नई फिल्म को खास तौर पर बड़े पर्दे पर रिलीज करने के लिए क्यों तैयार किया गया है।