'गनमास्टर G9' के ट्रेलर रिलीज पर आया अपडेट

'गनमास्टर G9' के ट्रेलर का खत्म होगा इंतजार, इमरान हाशमी ने रिलीज का किया ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 04:53 pm Nov 10, 202604:53 pm

क्या है खबर?

इस साल 'आवारापन 2' से सफलता का स्वाद चखने के बाद इमरान हाशमी अपनी अगली फिल्म 'गनमास्टर G9' लेकर दर्शकों के बीच आ रहे हैं। उनके फैंस भी इस आगामी रोमांटिक एक्शन से ढेरों उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं। चूकि फिल्म की रिलीज में 3 हफ्ते से भी कम समय बचा है और गाने पहले से दर्शकों के बीच उत्साह बना चुके हैं। ज्यादा इंतजार न करवाते हुए इमरान ने 'गनमास्टर G9' के ट्रेलर की रिलीज तारीख बता दी है।