एमी अवार्ड्स 2026 के विजेताओं का ऐलान

एमी अवार्ड्स 2026: ड्रामा से लेकर कॉमेडी तक, जानिए किस-किसने जीता एमी पुरस्कार

लेखन ज्योति सिंह 09:55 am Sep 15, 202609:55 am

क्या है खबर?

78वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स 2026 के लिए मुख्य विजेताओं के नामों का ऐलान हो चुका है। लॉस एंजिल्स के पीकॉक थिएटर में हुए इस भव्य समारोह की कमान मशहूर अभिनेत्री मारिस्का हार्गिटे ने संभाली। इस साल टीवी और OTT प्लेटफॉर्म के कई लोकप्रिय शो ने समारोह में अपना दबदबा दिखाया। हॉरर-कॉमेडी 'विडोज बे', 'हैक्स' और 'द पिट' जैसे शो के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। मुख्य विजेताओं की पूरी सूची सामने आ चुकी है। आइए डालते हैं एक नजर