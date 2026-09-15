एमी अवार्ड्स 2026: 'द पिट' के लिए नोआ वायले ने जीता सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार

ड्रामा क्षेत्र में इस साल काफी कड़ी टक्कर देखने को मिली। अभिनेता नोआ वायले को 'द पिट' सीरीज के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान उन्हें जॉन मुलानी द्वारा दिया गया।

सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार अभिनेता टॉम पेल्फ्रे को उनकी सीरीज 'टास्क' के लिए दिया गया, जिसे उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी और अभिनेत्री कैली कुओको को समर्पित किया।

शाऊल मेत्ज़स्टीन को 'स्लो हॉर्सेस' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का एमी पुरस्कार दिया गया है।