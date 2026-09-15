एमी अवार्ड्स 2026 में महिला विजेताओं की सूची

एमी अवार्ड्स 2026: रिया सीहॉर्न से लेकर जीन स्मार्ट तक, यहां देखें विजेता महिलाओं की सूची

लेखन ज्योति सिंह 08:29 am Sep 15, 202608:29 am

क्या है खबर?

78वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स 2026 के लिए विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। लॉस एंजिल्स के पीकॉक थिएटर में आयोजित इस शानदार समारोह को इस बार दिग्गज अभिनेत्री मारिस्का हार्गिटे ने होस्ट किया, जो 2011 के बाद इस मंच को अकेले संभालने वाली पहली महिला सोलो होस्ट बनीं। इस साल के एमी समारोह में कई बेहतरीन महिला कलाकारों ने अभिनय और लेखन क्षेत्र में अपना दबदबा कायम किया है। आइए एक नजर डालते हैं पूरी सूची पर।