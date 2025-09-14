शाहिद कपूर और रणवीर सिंह की भिड़ंत टली

शाहिद कपूर ने किया रणवीर सिंह का रास्ता साफ, टल गई 'रोमियो' और 'धुरंधर' की टक्कर

लेखन नेहा शर्मा 09:03 pm Sep 14, 202509:03 pm

क्या है खबर?

शाहिद कपूर जल्द ही कई फिल्मों में नजर आएंगे। उनकी एक फिल्म एक 'ओ रोमियो' भी है, जिसका पहला पोस्टर सामने आ गया है, वहीं फिल्म की रिलीज तारीख भी पता चल गई है। पहले जहां ये फिल्म 5 दिसंबर को यानी रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के साथ रिलीज होने वाली थी, वहीं अब शाहिद ने अपनी राह बदल दी है। उनकी इस फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया है। आइए जानें अब कब पर्दे पर आएगा 'रोमियाे'।