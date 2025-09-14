LOADING...
शाहिद कपूर ने किया रणवीर सिंह का रास्ता साफ, टल गई 'रोमियो' और 'धुरंधर' की टक्कर

लेखन नेहा शर्मा
Sep 14, 2025
09:03 pm
क्या है खबर?

शाहिद कपूर जल्द ही कई फिल्मों में नजर आएंगे। उनकी एक फिल्म एक 'ओ रोमियो' भी है, जिसका पहला पोस्टर सामने आ गया है, वहीं फिल्म की रिलीज तारीख भी पता चल गई है। पहले जहां ये फिल्म 5 दिसंबर को यानी रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के साथ रिलीज होने वाली थी, वहीं अब शाहिद ने अपनी राह बदल दी है। उनकी इस फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया है। आइए जानें अब कब पर्दे पर आएगा 'रोमियाे'।

ऐलान

अब वैलेंटाइन डे के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देंगे शाहिद

शाहिद ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर साझा कर बताया है कि उनकी ये फिल्म अब अगले साल वैलेंटाइन डे के दिन यानी 14 फरवरी को सिनेमाघरों में आएगी। पहले इसका मुकाबला सिनेमाघरों और बॉक्स ऑफिस पर रणवीर की 'धुरंधर' के साथ होने वाला था, लेकिन अब ये महा-टकराव टल गया है। बता दें कि शाहिद की इस फिल्म के निर्देशन की कमान जाने-माने निर्देशक विशाल भारद्वाज ने संभाली है।

ट्विटर पोस्ट

फिल्म

पहली बार तृप्ति डिमरी के साथ जमेगी शाहिद की जोड़ी

खास बात ये है कि फिल्म 'ओ रोमियो' में शाहिद की जोड़ी पहली बार अभिनेत्री तृप्ति डिमरी के साथ बनी है। साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म के निर्माता हैं। अभिनेत्री दिशा पाटनी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। बात करें 'धुरंधर' की तो इसका निर्देशन उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक वाले आदित्य धर कर रहे हैं। फिल्म में रणवीर के अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अर्जुन इसमें एक खूंखार विलेन बने हैं।