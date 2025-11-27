'बिग बॉस 19': तान्या मित्तल को धक्का मारने के लिए अशनूर कौर पर भड़की जनता

'बिग बॉस 19' में अशनूर कौर पर भड़की जनता

लेखन ज्योति सिंह 10:26 am Nov 27, 202510:26 am

क्या है खबर?

सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' इस वक्त हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। शो के ग्रैंड फिनाले में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, लेकिन घरवालों के तू तू-मैं मैं और झगड़ों में कोई कमी नहीं आई है। आगामी एपिसोड से जुड़ा एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें टिकट टू फिनाले की रेस काे लेकर अशनूर कौर, तान्या मित्तल से झगड़ती दिखी। यही नहीं, उनके द्वारा तान्या को धक्का लगने पर लोग अशनूर पर भड़क उठे हैं।