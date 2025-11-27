'बिग बॉस 19': तान्या मित्तल को धक्का मारने के लिए अशनूर कौर पर भड़की जनता

'बिग बॉस 19': तान्या मित्तल को धक्का मारने के लिए अशनूर कौर पर भड़की जनता
क्या है खबर?
सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' इस वक्त हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। शो के ग्रैंड फिनाले में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, लेकिन घरवालों के तू तू-मैं मैं और झगड़ों में कोई कमी नहीं आई है। आगामी एपिसोड से जुड़ा एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें टिकट टू फिनाले की रेस काे लेकर अशनूर कौर, तान्या मित्तल से झगड़ती दिखी। यही नहीं, उनके द्वारा तान्या को धक्का लगने पर लोग अशनूर पर भड़क उठे हैं।
प्रतिक्रिया
अशनूर पर भड़की सोशल मीडिया की जनता
'बिग बॉस 19' का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें तान्या और अशनूर साथ में टास्क कर रही हैं। इस दौरान अशनूर, गुस्से में तान्या पर हमला करती नजर आईं। प्रोमो देखने के बाद भड़के लोगों ने अशनूर को घर से बेघर करने की मांग की है। एक यूजर ने लिखा, 'अशनूर को अभी शो से बाहर निकालो!' दूसरे यूजर ने लिखा, 'अशनूर की हिम्मत कैसे हुई तान्या को मारने की?' एक अन्य ने लिखा, 'ये बहुत गलत बात है।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए प्रोमो का वीडियो
This issue will ESCALATE af....this is actually a criminal offence in the real world and I don't think..ashnoor will be spared. #TanyaMittal #BiggBoss19 pic.twitter.com/wdJMU3zHa8— lost girl 😌💅 (@lostgirl_hu) November 26, 2025
बिग बॉस
गौरव खन्ना ने जीता 'टिकट टू फिनाले'
'बिग बॉस 19' में फिलहाल घरवाले 'टिकट टू फिनाले' जीतकर, फिनाले वीक में हिस्सा लेना चाहते हैं। वहीं इंडिया फोरम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि गौरव खन्ना ने इस टिकट को हासिल करते हुए सीधे फिनाले वीक में प्रवेश कर लिया है। हालांकि, एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद ही पता चल पाएगा कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। देखना यह भी होगा कि इस वीकेंड का वार में कौन सा सदस्य बेघर होगा क्योंकि सभी नॉमिनेट हैं।