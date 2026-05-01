'एक दिन' रिव्यू: दर्शकाें को कैसी लगी जुनैद खान-साई पल्लवी की फिल्म?

अभिनय साई और जुनैद के अभिनय ने जीता दर्शकाें का दिल फिल्म में पहली बार साई और जुनैद की जोड़ी बनी है, जिसे जनता ने पसंद किया है। दोनों के अभिनय की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'साई पल्लवी ने इस भावपूर्ण प्रेम-कहानी में सबका दिल जीत लिया, जहां प्यार का मतलब सम्मान है, न कि सिर्फ खूबसूरती!! जुनैद खान ने अंतर्मुखी और अजीब से दिखने वाले डिनो के किरदार को बखूबी निभाया है- एकदम असली, एकदम मानवीय, कोई बनावटी हीरो वाला ड्रामा नहीं!!'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए प्रतिक्रिया #EkDinReview: SaiPallavi steals hearts in this pure emotion-packed romance where LOVE = RESPECT not just looks!! 👏❤️✨



JunaidKhan is 🔥 for owning the awkward introvert Dino vibe – so real, so human, no fake hero drama!! 🙌 #EkDin is all HEART, longing & hope... coz… pic.twitter.com/0RwhBPyqO7 — Tripurari Chaudhary (@TripurariMedia) May 1, 2026

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स्क्रीनप्ले फिल्म के स्क्रीनप्ले में नजर आईं खामियां कुछ लोगों ने फिल्म को बिना लॉजिक वाली कहानी बताते हुए स्क्रीनप्ले को कमजाेर बताया है। एक यूजर ने लिखा, 'शुरुआत में तो उम्मीदें थीं, लेकिन धीरे-धीरे फिल्म उबाऊ हो गई। कमजोर भावनात्मक प्रभाव, सपाट निर्देशन और बेजान अभिनय। सिर्फ एक कलाकार अपनी दमदार उपस्थिति से फिल्म को संभाले रखता है... बाकी सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से पुराना लगता है।' एक अन्य ने फिल्म पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'ये फिल्म इमोशनल नहीं... इमोशनल अत्याचार है!'

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ट्विटर पोस्ट यहां देखिए प्रतिक्रिया #EkDinReview ⭐⭐✨



Started with promise but slowly turns into a tiring watch - weak emotional impact, flat execution & performances that never truly connect.



Only one performer keeps the film alive with pure screen presence… rest feels surprisingly outdated.@AKPPL_Official pic.twitter.com/kE0tkZfB88 — Freak4Flims (@Freak4Flims) May 1, 2026

फिल्म फिल्म 'एक दिन' के बारे में फिल्म 'एक दिन' एक रोमांटिक इमोशनल ड्रामा है, जो 2016 में आई थाई फिल्म 'वन डे' का आधिकारिक रूपांतरण है। पटकथा स्नेहा देसाई और स्पंदन देसाई ने मिलकर लिखी है। निर्माता आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित हैं। इसकी कहानी दिनेश (जुनैद) के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की मीरा (साई) को पसंद करता है, और हिम्मत जुटाकर उससे इजहार करता है। हालांकि एक हादसा दोनों की जिंदगी को बदल देता है।