फिल्म 'एक दिन' से जारी हुआ अरिजीत सिंह का दूसरा गाना, यूट्यूब पर आते ही छाया

गाना

जुनैद खान और साई पल्लवी की रोमांटिक केमिस्ट्री आई नजर

'ख्वाब देखूं' एक रोमांटिक ट्रैक है, जिसमें जुनैद और साई पल्लवी की बेहतरीन केमिस्ट्री नजर आती है। गाने के बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं और संगीत राम संपत का है। अरिजीत के साथ गायिका तरन्नुम मलिक जैन हैं। इसका फिल्मांकन किसी बर्फीली जगह पर किया गया है जिसके दृश्य बेहद शानदार नजर आते हैं। फिल्म 'एक दिन' से साई पल्लवी बॉलीवुड में कदम रख रही हैं। पर्दे पर जुनैद संग उन्हें देखने के लिए लोग बेताब हैं।