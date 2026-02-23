फिल्म 'एक दिन' का टाइटल ट्रैक जारी, अरिजीत सिंह की आवाज का फिर चला जादू

गाना

अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज से बांधा समा

फिल्म 'एक दिन' में जुनैद खान और साई पल्लवी मुख्य किरदार में हैं, जो 1 मई, 2026 को रिलीज होगी। टाइटल ट्रैक जारी करते हुए निर्माताओं ने लिखा, 'एक दिन आमिर्र आपके साथ बैठकर गाना गा रहे हैं। आमिर खान x अरिजीत सिंह = प्योर मैजिक।' गाने के संगीतकार राम संपत हैं, और इसके बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं। दिलचस्प बात यह है कि गाने में आमिर और अरिजीत की मुलाकात के दृश्यों को पेश किया गया है।