साई पल्लवी-जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' का टीजर जारी, जानिए कब होगी रिलीज

टीजर

'एक दिन' के टीजर में दिखा जुनैद और साई का रोमांस

'एक दिन' के टीजर की शुरुआत दोनों मुख्य कलाकारों से होती है जहां वह खुद को शीशे में निहार रहे हैं। जुनैद कहते हैं, 'तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगती है मीरा। तुम्हारा दिल जीतूंगा या नहीं ये नहीं पता'। इसके बाद दोनों की खूबसूरत प्रेम दिखती है, लेकिन जल्द उनका ये सपना टूट जाता है। 'एक दिन' के टीजर को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन कुछ लोग इसे कथित थाई फिल्म 'वन डे' की कॉपी बता रहे है।