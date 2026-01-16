साई पल्लवी-जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' का टीजर जारी, जानिए कब होगी रिलीज
क्या है खबर?
आमिर खान के बेटे जुनैद खान अपनी अगली फिल्म 'एक दिन' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म का पोस्टर जारी करने के बाद निर्माताओं ने टीजर जारी कर दिया है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस फिल्म के जरिए साई बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। फिल्म के टीजर में जुनैद के साथ उनकी केमिस्ट्री शानदार नजर आ रही है। सुनील पांडे द्वारा निर्देशित 'एक दिन' रोमांटिक-ड्रामा फिल्म है जो 1 मई, 2026 को रिलीज होगी।
टीजर
'एक दिन' के टीजर में दिखा जुनैद और साई का रोमांस
'एक दिन' के टीजर की शुरुआत दोनों मुख्य कलाकारों से होती है जहां वह खुद को शीशे में निहार रहे हैं। जुनैद कहते हैं, 'तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगती है मीरा। तुम्हारा दिल जीतूंगा या नहीं ये नहीं पता'। इसके बाद दोनों की खूबसूरत प्रेम दिखती है, लेकिन जल्द उनका ये सपना टूट जाता है। 'एक दिन' के टीजर को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन कुछ लोग इसे कथित थाई फिल्म 'वन डे' की कॉपी बता रहे है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए 'एक दिन' का टीजर
Some stories don’t need time 📷— Aamir Khan Productions (@AKPPL_Official) January 16, 2026
Watch EK DIN only in theatres, 1st May 2026.#JunaidKhan #SaiPallavi
Directed by: Sunil Pandey
Written by: Sneha Desai, Spandan Mishra
Produced by: Mansoor Khan, Aamir Khan, Aparna Purohit
Music: Ram Sampath
Lyrics: Irshad Kamil
Co-Producer: B.… pic.twitter.com/yuwgjTBUyy