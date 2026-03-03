ईशा गुप्ता सुरक्षित भारत लौट आईं

UAE में फंसने के बाद ईशा गुप्ता भारत लौटीं, बोलीं- भगवान का आशीर्वाद कि सुरक्षित हूं

लेखन ज्योति सिंह 01:10 pm Mar 03, 202601:10 pm

क्या है खबर?

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर UAE पर भी देखा जा रहा है। अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने बताया था कि इस संघर्ष के चलते वह अबू धाबी में फंसी हुई हैं, हालांकि अब उनकी सुरक्षित भारत वापसी हो गई है। अपने भारत आने की जानकारी अभिनेत्री ने खुद सोशल मीडिया पर साझा की जिसके बाद उनके फैंस ने राहत की सांस ली है। ईशा ने बताया कि उनपर भगवान का आशीर्वाद है कि वह सुरक्षित हैं।