UAE में फंसने के बाद ईशा गुप्ता भारत लौटीं, बोलीं- भगवान का आशीर्वाद कि सुरक्षित हूं
अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर UAE पर भी देखा जा रहा है। अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने बताया था कि इस संघर्ष के चलते वह अबू धाबी में फंसी हुई हैं, हालांकि अब उनकी सुरक्षित भारत वापसी हो गई है। अपने भारत आने की जानकारी अभिनेत्री ने खुद सोशल मीडिया पर साझा की जिसके बाद उनके फैंस ने राहत की सांस ली है। ईशा ने बताया कि उनपर भगवान का आशीर्वाद है कि वह सुरक्षित हैं।
ईशा गुप्ता ने साझा किया पोस्ट, भारत सरकार का जताया आभार
ईशा ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'घर वापस आ गई हूं। आप सभी की प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। हम सभी जिस स्थिति में थे, वह बहुत मुश्किल थी।' उन्होंने भारत और UAE की सरकारों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए लिखा, 'अपने लोगों को आश्वस्त करने और हमें वापस लाने की दिशा में काम करने के लिए हमारी सरकार का धन्यवाद। दुनियाभर के लोगों के लिए एकजुटता से काम करने के लिए UAE सरकार का भी धन्यवाद।'
ईशा गुप्ता ने बताया कि कैसे थे हालात
ईशा ने अबू धाबी में फंसने के दौरान वहां के हालाताें के बारे में बताया। अभिनेत्री ने बताया कि 28 तारीख को वह एयरपोर्ट पर थीं, जिस वक्त चारों ओर अफरा-तफरी मची थी। उन्होंने बताया कि उनकी तरह वहां माैजूद अन्य लोगों को भी नहीं पता था कि अचानक से क्या हुआ। ईशा ने बताया कि एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ ने लोगों की बहुत मदद की। इसलिए सौभाग्य से उन्हें कमर्शियल फ्लाइट मिल गई जो दिल्ली के लिए रवाना हुई।