'ईथा' का दमदार ट्रेलर जारी, लावणी क्वीन 'विठाबाई' के किरदार में चमकीं श्रद्धा कपूर
क्या है खबर?
दिनेश विजान द्वारा निर्मित बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ईथा' का ट्रेलर जारी हो गया है। महाराष्ट्र की मशहूर लावणी कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के किरदार में श्रद्धा कपूर का पहले कभी न दिखने वाला दमदार अवतार देखने को मिला है। उनके साथ रणदीप हुड्डा, मोहम्मद जीशान अय्यूब, अनंत जोशी और सिद्धार्थ जाधव भी मौजूद हैं। 'स्त्री 3' के बाद, श्रद्धा फिल्म के जरिए एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण किरदार में लौटी हैं। महाराष्ट्रीयन नौवारी साड़ी और पारंपरिक गहने में उनका लुक देखने लायक है।
ट्रेलर
ट्रेलर में दिखा श्रद्धा का सबसे इंटेंस अवतार
फिल्म का ट्रेलर विठाबाई (श्रद्धा) की साधारण और संघर्षपूर्ण शुरुआत से शुरू होता है। वह अपनी कला के प्रति समर्पित है और महाराष्ट्र के पारंपरिक तमाशा व लावणी मंच पर अपनी पहचान बनाने निकलती है।
इसमें दिखाया गया है कि एक महिला लोक कलाकार के लिए उस दौर में मंच तक पहुंचना कितना मुश्किल होता था।
विठाबाई की कहानी के साथ-साथ निर्माताओं ने ट्रेलर में समाज की रूढ़िवादिता, चुनौती और आत्मसम्मान की लड़ाई को भी दिखाया है।
रिलीज
जानिए कब रिलीज होगी फिल्म
ट्रेलर में रणदीप की झलक भी दिखती है, जो फिल्म में विठाबाई के पति 'अण्णा सावंत मर्चेंट' के किरदार में हैं। जीशान का किरदार कहानी को मजबूती प्रदान करता है। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर भी फिल्म में हैं।
कुल मिलाकर, ट्रेलर एक ऐसे संगीतमय और भावनात्मक ड्रामे का वादा करता है, जहां डांस, संगीत और एक महिला कलाकार के स्वाभिमान की मजबूत दास्तां देखने को मिलेगी।
लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित 'ईथा' 4 दिसंबर, 2026 को रिलीज के लिए तैयार है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए ट्रेलर
#EETHA OFFICIAL TRAILER— The Entertainment hub (@Iamkc7184547) October 30, 2026
In cinema's Worldwide on 4th December 2026 pic.twitter.com/Bfx5OECnS9