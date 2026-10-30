'ईथा' का दमदार ट्रेलर जारी, लावणी क्वीन 'विठाबाई' के किरदार में चमकीं श्रद्धा कपूर

फिल्म का ट्रेलर विठाबाई (श्रद्धा) की साधारण और संघर्षपूर्ण शुरुआत से शुरू होता है। वह अपनी कला के प्रति समर्पित है और महाराष्ट्र के पारंपरिक तमाशा व लावणी मंच पर अपनी पहचान बनाने निकलती है।

इसमें दिखाया गया है कि एक महिला लोक कलाकार के लिए उस दौर में मंच तक पहुंचना कितना मुश्किल होता था।

विठाबाई की कहानी के साथ-साथ निर्माताओं ने ट्रेलर में समाज की रूढ़िवादिता, चुनौती और आत्मसम्मान की लड़ाई को भी दिखाया है।