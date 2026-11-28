श्रद्धा कपूर की सबसे लंबी फिल्म बनी 'ईथा'

श्रद्धा कपूर के 16 साल के करियर की सबसे लंबी फिल्म बनी 'ईथा', 'साहो' भी पीछे

लेखन नेहा शर्मा 03:31 pm Nov 28, 202603:31 pm

क्या है खबर?

श्रद्धा कपूर जल्द ही फिल्म 'ईथा' के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। इस पीरियड ड्रामा को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता है। फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स ने इसकी सेंसर प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की वेबसाइट के अनुसार, 'ईथा' को 27 नवंबर को U/A 16+ सर्टिफिकेट के साथ पास किया गया है। जानकारी के मुताबिक फिल्म 2 घंटे, 52 मिनट लंबी है।