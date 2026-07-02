जानिए किस OTT पर देख सकते हैं तेलुगु क्राइम-थ्रिलर 'ईसाकपत्तनम'?

'ईसाकपत्तनम' डर पर बने साम्राज्य पर उठाती है सवाल

सीरीज की कहानी नायडू (समुथिरकानी) पर केंद्रित है। वह एक बाहरी व्यक्ति है, जो लोगों में डर पैदा करके और गलत रास्तों से अपना साम्राज्य खड़ा करता है।

जैसे-जैसे हालात खराब होते जाते हैं, उसकी बेटी भरती (ऐश्वर्या राजेश) यह सोचने लगती है कि क्या यह सब सही है।

सुनील एक दृढ़ पुलिसवाले के तौर पर नजर आते हैं, जो बिगड़ी हुई स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं।

इस शो में कई कलाकार हैं और यह पेचीदा किरदारों के साथ दिलचस्प ड्रामे का वादा करता है।