जानिए किस OTT पर देख सकते हैं तेलुगु क्राइम-थ्रिलर 'ईसाकपत्तनम'?
'ईसाकपत्तनम', एक नई तेलुगु क्राइम-थ्रिलर है, जो अब अमेजन प्राइम वीडियो पर आ चुकी है। गैरी बी.एच. द्वारा निर्देशित यह 7 एपिसोड की सीरीज 1990 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है।
यह हमें एक ऐसे तटीय शहर में ले जाती है जहां ताकत का खेल, अपराध और वफादारी के समीकरण लगातार बदलते रहते हैं। इसके ट्रेलर में भरपूर तनाव और मुश्किल भरे फैसलों की झलक देखने को मिलती है।
'ईसाकपत्तनम' डर पर बने साम्राज्य पर उठाती है सवाल
सीरीज की कहानी नायडू (समुथिरकानी) पर केंद्रित है। वह एक बाहरी व्यक्ति है, जो लोगों में डर पैदा करके और गलत रास्तों से अपना साम्राज्य खड़ा करता है।
जैसे-जैसे हालात खराब होते जाते हैं, उसकी बेटी भरती (ऐश्वर्या राजेश) यह सोचने लगती है कि क्या यह सब सही है।
सुनील एक दृढ़ पुलिसवाले के तौर पर नजर आते हैं, जो बिगड़ी हुई स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं।
इस शो में कई कलाकार हैं और यह पेचीदा किरदारों के साथ दिलचस्प ड्रामे का वादा करता है।