एड शीरन का नया अवतार, शानदार लुक के साथ किया लैटिन अमेरिका टूर का ऐलान
मशहूर गायक एड शीरन ने हाल ही में अपने नए लुक से फैंस को चौंका दिया। इंस्टाग्राम पर अपना नया 'बज कट' हेयरस्टाइल शेयर करते हुए उन्होंने इसे अपनी एक 'नई शुरुआत' बताया, लेकिन उत्साह सिर्फ उनके लुक तक सीमित नहीं है। शीरन ने अपने बहुप्रतिक्षित 'लूप टूर' में लैटिन अमेरिका के कई नए शहरों को भी जोड़ दिया है। गायक ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो अपनी पसंदीदा जगहों पर परफॉर्म करने और फैंस से मिलने के लिए बेहद उत्साहित हैं।
टूर के दौरान शिंगल्स से उबर रहे हैं शीरन
एड शीरन ने ये हेयरकट तब करवाया है, जब वो शिंगल्स नाम की एक दर्दनाक वायरल बीमारी से उबर रहे थे। वो अपने इस नए लुक से खुश हैं और इसे आगे भी ऐसे ही बनाए रखने के बारे में सोच रहे हैं। अपने आठवें एल्बम 'प्ले' की तैयारी में जुटे एड शीरन इस बात का भी खास ध्यान रख रहे हैं कि काम के साथ परिवार को भी पूरा समय दे सकें। उनकी पांच साल की बेटी लिर्रा और तीन साल की बेटी जूपिटर, 'मैथमेटिक्स' टूर की शुरुआत से ही उनके साथ हैं, ताकि वे संगीत और एक पिता होने की जिम्मेदारियों के बीच सही संतुलन बना सकें।