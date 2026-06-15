'ईस्टएंडर्स' के बहुमुखी कलाकार पीटर हेपलथवेट का 59 की उम्र में निधन, मनोरंजन जगत में शोक की लहर
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'ईस्टएंडर्स', 'माय फैमिली' और 'ओनली फूल्स एंड हॉर्सेज' जैसे मशहूर शो में काम कर चुके अभिनेता पीटर हेपलथवेट का 59 साल की उम्र में निधन हो गया है।
उनकी मैनेजमेंट ने सोमवार को इस दुखद खबर की पुष्टि करते हुए उन्हें 'बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, टीचर और मेंटर' बताया है।
एजेंसी और बेटी ने पीटर को दी श्रद्धांजलि
उनकी एजेंसी ने पीटर के हाजिरजवाबी और दयालु स्वभाव को याद करते हुए बताया कि वे जिससे भी मिलते, उसे खास महसूस कराते थे और हमेशा अपनी एक अलग पहचान छोड़ जाते थे।
उनकी बेटी जॉर्जिया ने बताया कि पीटर का निधन शांति से हुआ, जब परिवार के लोग उनका हाथ पकड़े हुए थे।
जॉर्जिया ने उन्हें ऐसा इंसान बताया जो 'कभी हार नहीं मानते थे'। उनके प्रशंसकों और साथियों ने भी इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों को कितना प्रेरित किया।