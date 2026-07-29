'जुमांजी: ओपन वर्ल्ड' का धमाकेदार ट्रेलर जारी, इस बार असली दुनिया में मचेगी तबाही

लेखन ज्योति सिंह 09:53 am Jul 29, 202609:53 am

क्या है खबर?

ड्वेन जॉनसन की फिल्म 'जुमांजी' अपनी तीसरी और आखिरी कड़ी के साथ लौट रही है। सोनी पिक्चर्स ने 'जुमांजी: ओपन वर्ल्ड' का ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसने यूट्यूब पर आते ही तहलका मचा दिया। फिल्म के साथ ड्वेन और उनकी पलटन केविन हार्ट , जैक ब्लैक और करेन गिलन ने दमदार वापसी की है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस बार जुमांजी का खेल किसी जंगल में नहीं, बल्कि असली दुनिया में होने वाला है।