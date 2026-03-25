ड्वेन जॉनसन की 'जुमांजी 3' के लिए करना होगा इंतजार, आगे बढ़ी रिलीज तारीख

रिलीज

2 हफ्ते आगे बढ़ेगा दर्शकों का इंतजार

'जुमांजी 3' को 11 दिसंबर, 2026 को रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इसे 2 हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है। फिल्म अब क्रिसमस के मौके पर 24 दिसंबर को सिनेमाघरों का रुख करेगी। यह बदलाव दिसंबर के मध्य में रिलीज होने वाली कई फिल्मों के बीच आया है, क्योंकि निर्माता बड़ी फिल्मों के साथ होने वाले टकराव से बचना चाहते हैं। दरअसल, 18 दिसंबर को अन्य बहुप्रतीक्षित फिल्में 'ड्यून: पार्ट थ्री' और 'एवेंजर्स: डूम्सडे' रिलीज हो रही है।