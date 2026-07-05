'ओम शांति ओम' के इस सुपरहिट गाने में क्यों नहीं थे अमिताभ बच्चन? फराह खान ने सालों बाद खोला ये राज

शादी का न्योता न मिलने पर आए कुछ सितारे

निर्देशक फराह खान ने एक मजेदार खुलासा करते हुए बताया कि कुछ सितारे तो इस गाने में इसलिए भी आ गए थे, क्योंकि उन्हें अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी का न्योता नहीं मिला था। इस गाने में शाहरुख खान, सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा जैसे कई दिग्गज सितारों ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए थे। हालांकि, कुछ बड़े नाम ऐसे भी थे जो अलग-अलग वजहों से इसका हिस्सा नहीं बन पाए; जैसे दिलीप कुमार ने खुद इस गाने से दूरी बना ली थी, तो देव आनंद ने साफ मना कर दिया था, वहीं फरदीन खान दुबई एयरपोर्ट पर फंसने के कारण नहीं आ सके। उधर आमिर खान ने तो बाद में खुद माना कि उनका इस गाने में आने का बिल्कुल मन ही नहीं था।