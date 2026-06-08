राजकीय सम्मान से विदा हुए सलीम कुमार, अंतिम संस्कार में बेटे ने मांगी निजता

केरलम सरकार ने की सलीम के फिल्मी सफर की सराहना

केरलम सरकार ने सलीम के निधन पर गहरा दुख जताया। सरकार ने कहा कि मलयालम सिनेमा में उनका योगदान बहुत बड़ा है।

सलीम अपनी बहुमुखी अदाकारी के लिए जाने जाते थे और यही वजह थी कि वह सबकी पसंद थे। साल 2010 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नेशनल फिल्म पुरस्कार भी मिला था।

उन्होंने ऐसी यादगार फिल्में विरासत में छोड़ी हैं, जिसे सिनेमा से प्यार करने वाले लोग हमेशा याद करेंगे।