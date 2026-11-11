शर्वरी वाघ ने 'इंडियन आइडल' में मचाया धमाल, इस लुक पर टिकी सबकी निगाहें
शर्वरी वाघ अपनी फिल्म 'येह प्रेम मोल लिया' के प्रमोशन के लिए जब 'इंडियन आइडल' के सेट पर पहुंचीं, तो उन्होंने एक बेहद खूबसूरत रोज-गोल्ड शरारा सेट पहना हुआ था।
इसमें पारंपरिक और आधुनिक स्टाइल का बेहतरीन मेल दिख रहा था। उनकी स्लीवलेस हाई-नेक कुर्ती पर सोने के फूलों की बारीक कढ़ाई थी और पीछे से उसका डिजाइन कॉरसेट जैसा था।
इसके साथ उन्होंने घेरदार शरारा पहना था, जिसमें हल्के शैंपेन और डस्टी रोज (गुलाबी) रंग के पैनल एक के बाद एक लगे थे।
साथ में एक पतला, पारदर्शी दुपट्टा भी था, जिससे उनका पूरा अंदाज ताजा और हमेशा पसंद आने वाला दिख रहा था।
शर्वरी ने पहनी ऐसी ज्वैलरी
उन्होंने अपने इस पहनावे को पुराने जमाने की सोने की ज्वैलरी के साथ पूरा किया। इसमें एक शानदार चोकर, झुमके, ईयर कफ और ढेर सारी चूड़ियां थीं, जो उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना रही थीं।
उनके बालों में सॉफ्ट वेव्स और वॉर्म-टोन्ड मेकअप ने पूरे लुक को बेहतरीन फिनिश दिया। इससे पता चलता है कि वह पारंपरिक स्टाइल को भी बड़े शानदार और मॉडर्न तरीके से अपनाना पसंद करती हैं।