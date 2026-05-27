मलेशिया में मौत को छूकर लौटे अजित कुमार, जानें क्या है पूरा मामला?
मनोरंजन
अजित कुमार, जिन्हें अपनी एक्शन से भरपूर फिल्मों और मोटरस्पोर्ट्स के शौक के लिए जाना जाता है, मलेशिया में फॉर्मूला रेसिंग प्रैक्टिस के दौरान एक बड़े हादसे में बाल-बाल बच गए।
इस घटना से उनके फैंस में चिंता छा गई, लेकिन यह भी सामने आया कि उनके शौक कितने जोखिम भरे हो सकते हैं।
कई सर्जरी के बाद भी अजित कर रहे ये काम
रेसिंग और फिल्मों के स्टंट से लगी रीढ़ और पैरों में गंभीर चोटों के लिए कई सर्जरी कराने के बावजूद, अजित ने अपनी रफ्तार धीमी नहीं की है।
वह मुश्किल ट्रैक पर रेसिंग करना जारी रखते हैं और 'वलिमई' जैसी फिल्मों में खतरनाक स्टंट भी करते हैं, भले ही डॉक्टर उन्हें सावधानी बरतने की सलाह देते हों।
अब उनके फैंस आधिक रविचंद्रन के साथ उनके अगले बड़े प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि अजीत का जुनून आज भी पहले जैसा ही मजबूत है।