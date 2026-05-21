'आई एम गेम' से दुलकर सलमान की धमाकेदार वापसी, 20 अगस्त को सिनेमाघरों में मचेगा धमाल
दुलकर सलमान अपनी नई गैंगस्टर ड्रामा फिल्म 'आई एम गेम' के साथ मलयालम सिनेमा में वापसी कर रहे हैं। यह फिल्म 20 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसे ओणम त्योहार के खास मौके पर लाया जा रहा है। दुलकर ने इंस्टाग्राम पर एक शानदार पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'द काउंटडाउन खत्म हुआ और असली खेल शुरू! 'आई एम गेम' पूरी तरह तैयार है और 20 अगस्त को सिनेमाघरों में आ रही है, ओणम के खास जश्न के लिए! बड़े पर्दे पर जादू देखने के लिए तैयार हो जाइए।' इस पोस्ट के बाद से ही उनके प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है और वे कमेंट्स में 'इंतजार नहीं कर सकता।' लिखकर अपनी खुशी जता रहे हैं।
'आई एम गेम' का पहला पोस्टर 28 नवंबर को होगा रिलीज
दुलकर की 'किंग ऑफ कोठा' (2023) के बाद यह उनकी पहली बड़ी फिल्म होगी। 'आई एम गेम' का पहला लुक 28 नवंबर को जारी किया जाएगा। हाल ही में, दुलकर फिल्म 'कांथा' में नजर आए थे, जो एक रेट्रो ड्रामा थी और जिसे मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली थीं। इसके साथ ही, वे पूजा हेगड़े के साथ एक नई फिल्म में भी काम कर रहे हैं, जिसका निर्माण एसएलवी सिनेमाज कर रही है। जल्द ही इस फिल्म से जुड़ी और भी जानकारी सामने आएगी, लेकिन यह साफ है कि दुलकर कहीं भी रुकते नजर नहीं आ रहे हैं।