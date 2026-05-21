'आई एम गेम' से दुलकर सलमान की धमाकेदार वापसी, 20 अगस्त को सिनेमाघरों में मचेगा धमाल मनोरंजन May 21, 2026

दुलकर सलमान अपनी नई गैंगस्टर ड्रामा फिल्म 'आई एम गेम' के साथ मलयालम सिनेमा में वापसी कर रहे हैं। यह फिल्म 20 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसे ओणम त्योहार के खास मौके पर लाया जा रहा है। दुलकर ने इंस्टाग्राम पर एक शानदार पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'द काउंटडाउन खत्म हुआ और असली खेल शुरू! 'आई एम गेम' पूरी तरह तैयार है और 20 अगस्त को सिनेमाघरों में आ रही है, ओणम के खास जश्न के लिए! बड़े पर्दे पर जादू देखने के लिए तैयार हो जाइए।' इस पोस्ट के बाद से ही उनके प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है और वे कमेंट्स में 'इंतजार नहीं कर सकता।' लिखकर अपनी खुशी जता रहे हैं।