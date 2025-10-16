LOADING...
दीपिका पादुकोण की एक और उपलब्धि (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@deepikapadukone)

दीपिका पादुकोण होंगी मेटा AI की नई आवाज, वीडियो हुआ जारी

लेखन ज्योति सिंह
Oct 16, 2025
10:04 am
क्या है खबर?

दीपिका पादुकोण को हाल ही में भारत की पहली 'मेंटल हेल्थ एंबेसडर' नियुक्त किया गया था। अब अभिनेत्री मेटा AI की नई आवाज बन गई हैं। दीपिका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए इस बात की जानकारी अपने प्रशंसकों तक पहुंचाई है। साथ ही बताया कि उनकी आवाज अब 6 देशों में सुनाई देगी। अभिनेत्री की इस उपलब्धि से उनके चाहने वाले भी गदगद हो गए हैं।

वीडियो

रिकॉर्डिंग करते हुए साझा किया वीडियो

दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम पर रिकॉर्डिंग वीडियो साझा किया है। इसमें वह कहती हैं, 'मैं मेटा AI की नई आवाज हूं। क्या आप तैयार हैं?' वीडियो के साथ अभिनेत्री ने कैप्शन दिया, 'ये सच में बहुत मजेदार है! अब मैं मेटा AI का हिस्सा हूं और आप भारत, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मेरी आवाज में इंग्लिश में चैट कर सकते हैं। इसे आजमाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा!'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पाेस्ट

बधाई

दीपिका की उपलब्धि से प्रशंसक हुए खुश

उधर, दीपिका के चाहने वाले भी उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'एक नया दिन; एक नई उपलब्धि।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'आपकी आवाज बहुत सुकून देने वाली है।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'वह ग्लोबल आइकॉन हैं और निश्चित तौर से मेटा उन्हें भारत में मौजूद अन्य अभिनेत्रियों की तुलना में चुनेगा।' काम की बात करें तो दीपिका, शाहरुख खान की 'किंग' और अल्लू अर्जुन की 'AA22xA6' को लेकर चर्चा में हैं।