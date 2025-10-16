दीपिका पादुकोण होंगी मेटा AI की नई आवाज, वीडियो हुआ जारी

दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम पर रिकॉर्डिंग वीडियो साझा किया है। इसमें वह कहती हैं, 'मैं मेटा AI की नई आवाज हूं। क्या आप तैयार हैं?' वीडियो के साथ अभिनेत्री ने कैप्शन दिया, 'ये सच में बहुत मजेदार है! अब मैं मेटा AI का हिस्सा हूं और आप भारत, अमेरिका , कनाडा , यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मेरी आवाज में इंग्लिश में चैट कर सकते हैं। इसे आजमाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा!'

बधाई

दीपिका की उपलब्धि से प्रशंसक हुए खुश

उधर, दीपिका के चाहने वाले भी उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'एक नया दिन; एक नई उपलब्धि।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'आपकी आवाज बहुत सुकून देने वाली है।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'वह ग्लोबल आइकॉन हैं और निश्चित तौर से मेटा उन्हें भारत में मौजूद अन्य अभिनेत्रियों की तुलना में चुनेगा।' काम की बात करें तो दीपिका, शाहरुख खान की 'किंग' और अल्लू अर्जुन की 'AA22xA6' को लेकर चर्चा में हैं।