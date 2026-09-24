दुलकर सलमान थे जेसन संजय की 'सिग्मा' के लिए पहली पसंद, फिर इस वजह से हुए बाहर; जानें पूरी कहानी

संजय ने बताया कि दुलकर का प्रतिक्रिया उन्हें बहुत पसंद आई थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में वे दोनों साथ काम कर पाएंगे।

दुलकर के उपलब्ध न होने पर, सुदीप किशन ने फिल्म में उनकी जगह ली है। 'सिग्मा' अब 2 अक्टूबर को रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है, और यह फिल्म जेसन के निर्देशन में बनी पहली फिल्म होगी।