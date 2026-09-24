दुलकर सलमान थे जेसन संजय की 'सिग्मा' के लिए पहली पसंद, फिर इस वजह से हुए बाहर; जानें पूरी कहानी
मनोरंजन
जेसन संजय की पहली फिल्म 'सिग्मा' के लिए शुरुआत में दुलकर सलमान को ही चुना गया था।
संजय ने हाल ही में बताया कि उन्होंने चेन्नई में दुलकर को कहानी सुनाई थी और दोनों की अच्छी बातचीत हुई, लेकिन व्यस्त शेड्यूल के चलते बात नहीं बन पाई।
'सिग्मा' में दुलकर की जगह सुदीप किशन ने ली
संजय ने बताया कि दुलकर का प्रतिक्रिया उन्हें बहुत पसंद आई थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में वे दोनों साथ काम कर पाएंगे।
दुलकर के उपलब्ध न होने पर, सुदीप किशन ने फिल्म में उनकी जगह ली है। 'सिग्मा' अब 2 अक्टूबर को रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है, और यह फिल्म जेसन के निर्देशन में बनी पहली फिल्म होगी।