इस फिल्म में दुलकर सलमान और निर्देशक वेंकी अट्लूरी फिर साथ आएंगे नजर
मनोरंजन
दुलकर सलमान और निर्देशक वेंकी अट्लूरी अपनी हिट 2024 की ब्लैक कॉमेडी हीस्ट फिल्म 'लकी भास्कर' के सीक्वल 'लकी भास्कर 2' के लिए एक बार फिर साथ आ रहे हैं।
अट्लूरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में फैंस को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, 'जैसे ही आप अपने सारे काम पूरे करेंगे, मैं वादा करता हूं कि मैं जल्द ही 'लकी भास्कर 2' लेकर आऊंगा।'
दुलकर कहते हैं कि फैंस उन्हें इस नाम से बुलाते हैं
दुलकर ने पहली फिल्म को मिले प्यार पर खुशी जताते हुए कहा, 'जल्द ही? मैं जहां भी जाता हूं, लोग मुझे फिल्म से पहचानते हैं और मुझे भास्कर कहकर बुलाते हैं।'
पिछली फिल्म में उनका किरदार एक बैंक कैशियर से अचानक बड़े भाग्य का मालिक बन जाता है। सीक्वल बनाने का दबाव तो है, लेकिन सलमान और अट्लूरी दोनों ही भास्कर की कहानी को फिर से बड़े पर्दे पर लाने के लिए उत्साहित और आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं।