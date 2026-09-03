इस फिल्म में दुलकर सलमान और निर्देशक वेंकी अट्लूरी फिर साथ आएंगे नजर

दुलकर ने पहली फिल्म को मिले प्यार पर खुशी जताते हुए कहा, 'जल्द ही? मैं जहां भी जाता हूं, लोग मुझे फिल्म से पहचानते हैं और मुझे भास्कर कहकर बुलाते हैं।'

पिछली फिल्म में उनका किरदार एक बैंक कैशियर से अचानक बड़े भाग्य का मालिक बन जाता है। सीक्वल बनाने का दबाव तो है, लेकिन सलमान और अट्लूरी दोनों ही भास्कर की कहानी को फिर से बड़े पर्दे पर लाने के लिए उत्साहित और आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं।