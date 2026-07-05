चौंकाने वाला बदलाव: संजय दत्त ने छोड़ी 'वेलकम टू द जंगल', अब जैकी श्रॉफ बने 'धाकड़ विलेन', 105 करोड़ पार! मनोरंजन Jul 05, 2026

फिल्म की शूटिंग शुरू हुए अभी दो ही दिन हुए थे कि तारीखों के आपसी टकराव के चलते संजय दत्त को 'वेलकम टू द जंगल' से हटना पड़ा। निर्देशक अहमद खान ने बताया कि संजय दत्त ने पूरी कोशिश की थी कि बात बन जाए, लेकिन आखिर में उनकी तारीखें मिल नहीं पाईं। इससे उनका पेशेवर रवैया साफ झलकता है। उन्होंने तो सुनील शेट्टी को ही अपनी जगह यह किरदार निभाने का सुझाव दिया ताकि फिल्म का काम रुके नहीं।