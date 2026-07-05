चौंकाने वाला बदलाव: संजय दत्त ने छोड़ी 'वेलकम टू द जंगल', अब जैकी श्रॉफ बने 'धाकड़ विलेन', 105 करोड़ पार!
मनोरंजन
फिल्म की शूटिंग शुरू हुए अभी दो ही दिन हुए थे कि तारीखों के आपसी टकराव के चलते संजय दत्त को 'वेलकम टू द जंगल' से हटना पड़ा। निर्देशक अहमद खान ने बताया कि संजय दत्त ने पूरी कोशिश की थी कि बात बन जाए, लेकिन आखिर में उनकी तारीखें मिल नहीं पाईं। इससे उनका पेशेवर रवैया साफ झलकता है। उन्होंने तो सुनील शेट्टी को ही अपनी जगह यह किरदार निभाने का सुझाव दिया ताकि फिल्म का काम रुके नहीं।
विलेन के तौर पर श्रॉफ की 'वेलकम' में एंट्री, 105 करोड़ की कमाई
संजय दत्त के हटने के बाद, जैकी श्रॉफ फिल्म में विलेन का किरदार निभाने के लिए जुड़ गए हैं। 'वेलकम' सीरीज की यह तीसरी फिल्म है और इसमें अक्षय कुमार, रवीना टंडन और दिशा पाटनी जैसे कई बड़े सितारे शामिल हैं। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। इसने पहले नौ दिनों में ही 105 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।