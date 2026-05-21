जानें क्यों मोहित मलिक ने सीरीज 'ये दिल सुन रहा है' से किया किनारा? मनोरंजन May 21, 2026

मोहित मलिक ने नेटफ्लिक्स की अपनी आने वाली सीरीज 'ये दिल सुन रहा है' से किनारा कर लिया है। दरअसल, शो के निर्माताओं के साथ उनके कुछ रचनात्मक मतभेद हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने यह प्रोजेक्ट छोड़ने का फैसला किया है।

पहले वह इस शो की शुरुआती बातचीत का हिस्सा थे, लेकिन अपनी भूमिका और शो की दिशा को लेकर चर्चा के बाद उन्होंने अलग होने का मन बना लिया है।

आपको बता दें साल 2026 की शुरुआत में जब नेटफ्लिक्स ने इस शो की आधिकारिक घोषणा की थी, तब मलिक उस इवेंट में मौजूद थे।